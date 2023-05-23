Чем подкормить клубнику, чтобы она росла как на дрожжах: ягоды в рот не залезут!

Наряду с дорогими новомодными подкормками для клубники, существуют народные, проверенные многолетним использованием.

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И даже современные садоводы не хотят отказываться от них из-за их эффективности и экологичности.

Попробуйте народную подкормку для клубники на дрожжах, и вы не узнаете свою ягодку. Она быстро пойдет в рост и даст роскошный урожай.

100 граммов свежих дрожжей залейте 0,5 л теплой воды, дайте сутки настояться. Далее разведите получившийся настой в 10 литрах воды и полейте клубнику из расчета 0,5 литра настоя на каждый кустик.

Источник: дзен-канал «Садоеж»