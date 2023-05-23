Какие брюки заменят джинсы этим летом: писк сезона

Казалось бы, что может быть универсальнее джинсов, которые актуальны во все времена года уже много-много лет. Однако стилист Александра Симачева утверждает, что сейчас настало время карго, широких брюк с накладными крупными карманами.

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«Брюки карго — это идеальная замена джинсам. Они почти так же универсальны, смотрятся модно и эффектно», — сказала фэшн-эксперт.

По ее словам, карго можно сочетать с самой разнообразной одеждой. Это далеко не только кроссовки, толстовки и худи. Карго, утверждает стилист, хорошо смотрятся даже с остроносыми туфлями или слингбэками.

Источник: mosregtoday.ru