Трюк с мылом и травой: тля от этой жидкости падает и не появляется — народ проверил

Сейчас существует множество химических препаратов для борьбы с тлей. Однако их «польза» вызывает сомнения, да и стоят они недешево.

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Между тем существует старый, проверенный многими садоводами метод борьбы с вредителями, который обходится в сущие копейки.

Вам понадобится самое дешевенькое хозяйственное мыло и сорная трава с ярко выраженным запахом. Лучше всего для этой цели подойдет чистотел.