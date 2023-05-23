Трюк с мылом и травой: тля от этой жидкости падает и не появляется — народ проверил

Тля. Фото: соцсети

Очень дешевый способ оказался одним из самых эффективных.

Сейчас существует множество химических препаратов для борьбы с тлей. Однако их «польза» вызывает сомнения, да и стоят они недешево.

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Между тем существует старый, проверенный многими садоводами метод борьбы с вредителями, который обходится в сущие копейки.

Вам понадобится самое дешевенькое хозяйственное мыло и сорная трава с ярко выраженным запахом. Лучше всего для этой цели подойдет чистотел.

Залейте траву двумя литрами воды и поставьте на плиту, все должно хорошенько прокипеть. Далее процедите отвар и добавьте 200 граммов натертого мыла. Полученный концентрат разведите 20 литрами воды.

Когда опрыскаете этим средством пораженное растение, вы сразу заметите результат!

Источник: дзен-канал «Сад, дача, огород»

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