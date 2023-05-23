Самый простой и бесплатный способ прогнать слизней с огорода: сбегут и не увидите!

Самый простой, ленивый и бесплатный способ изгнания слизней при помощи песка зарекомендовал себя на отлично среди садоводов и огородников.

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Все, что вам нужно – это собрать на ближайшей речке песок и рассыпать его вокруг культур. Вредители не смогут к ним подступиться и уйдут к соседям.

Также против слизней работают обычные дощечки или плоские камни, под которыми любят селиться жужелицы. Они с удовольствием поедают слизней и проволочника.