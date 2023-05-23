Унитаз, с которым не справлялось ни одно средство, отмылся за 2 минуты: теперь все делают так

Даже самый загрязненный унитаз с желтыми пятнами от мочевого камня и известковым налетом с легкостью отмоется простым народным методом. Вам понадобятся кальцинированная сода и обычный девятипроцентный столовый уксус.

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Протолкните ершиком вниз воду в колене унитаза, когда она уйдет, начните обработку. Смочите стенки водой и нанесите обильно соду, сверху побрызгайте из распылителя водой, чтобы произошла реакция.

Накройте крышкой и подождите минут 30. При сильных загрязнениях можно время увеличить.