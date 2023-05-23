Клубника отблагодарит богатым урожаем огромных ягод: дайте в мае ей эту подкормку

Мудрые садоводы давно заметили – что посеешь в мае, а в июне и июле как следует удобришь, то и пожнешь в августе. Трудолюбивые особенно тщательно ухаживают за клубникой и знают, как любит эта ягода внимание и заботу. В мае она нуждается в первой подкормке, которую еще можно успеть дать.