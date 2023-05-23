Клубника отблагодарит богатым урожаем огромных ягод: дайте в мае ей эту подкормку

Мудрые садоводы давно заметили – что посеешь в мае, а в июне и июле как следует удобришь, то и пожнешь в августе. Трудолюбивые особенно тщательно ухаживают за клубникой и знают, как любит эта ягода внимание и заботу. В мае она нуждается в первой подкормке, которую еще можно успеть дать.
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Причем, бежать и срочно покупать удобрение не обязательно. Назван рецепт полезного раствора, который готовится своими руками в домашних условиях. Нужно на 5 литров воды взять 0,5 стакана сахара, 0,5 кг картофеля, натертого на терке, 150 гр хлеба, 50 г кулинарных дрожжей, 3 ст. ложки средства «Байкал» или «Восток» (или им подобное другое). Тщательно перемешать, накрыть крышкой и отправить настаиваться в темную комнату. По истечении трех дней достать, разбавить 1:4 водой и на каждый кустик дать по литру подкормки.
По материалам сайта Izvmor