Как только настурция выросла, овощи стали давать отличный урожай: где высаживать эти чудо-цветы

Настурция. Фото: Global Look Press

Это растение может спасти посадки от многих болезней и вредителей.

Настурция помогает в борьбе садоводов с болезнетворными грибами, микроорганизмами и насекомыми-вредителями.

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Посадите ее островками возле грядок, и вы увидите, как ваши посадки станут более здоровыми и сильными, дадут хороший урожай. Настурция обезопасит культуры от тли, белокрылок, капустницы.

Она также помогает плодовым деревьям, поэтому осенью ее рекомендуют прикапывать в приствольных кругах.

Пасленовые (картофель, томаты) благодаря настурции избавляются от фитофтороза.

Источник: Telegram-канал «Сад и огород».

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