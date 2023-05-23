Как только настурция выросла, овощи стали давать отличный урожай: где высаживать эти чудо-цветы

Настурция помогает в борьбе садоводов с болезнетворными грибами, микроорганизмами и насекомыми-вредителями.
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Посадите ее островками возле грядок, и вы увидите, как ваши посадки станут более здоровыми и сильными, дадут хороший урожай. Настурция обезопасит культуры от тли, белокрылок, капустницы.
Она также помогает плодовым деревьям, поэтому осенью ее рекомендуют прикапывать в приствольных кругах.
Пасленовые (картофель, томаты) благодаря настурции избавляются от фитофтороза.
Источник: Telegram-канал «Сад и огород».