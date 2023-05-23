Доллар уверенно пересек критическую цифру на торгах: россияне спешат в обменники

От американского доллара финансовые эксперты ожидали падения и говорили, что в ближайшие дни он не перемахнет выше цифры в 80 рублей.
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Дело в том, что в России компании готовятся к налоговому периоду, из-за чего рубль обычно укрепляется. Кроме того, тревожные новости со стороны США о грозящем дефолте должны были сбавить интерес к американской валюте.
Но доллар решил пойти по своему плану, на последних торгах Мосбиржи он не только пошел на повышение, но и перевалил озвученную критическую цифру в 80 рублей. Его последний курс - 80,15 рубля.
Источник: 1prime.ru.