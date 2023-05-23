Весь нагар со старой сковороды стек черной струйкой: просто посыпали солью, содой и вылили уксус

Даже самый жесткий черный нагар со сковороды, который создавался годами, легко уйдет при помощи простого народного рецепта.
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Посыпьте на нагар соль, потом соду, вылейте немного жидкости для мытья посуды, протрите всю поверхность этим составом при помощи губки.
Покройте салфетками и налейте сверху уксус, чтобы он оказался на всей обработанной площади. Вы увидите реакцию, оставьте пропитываться посуду. Далее просто снимите салфетки и промойте сковороду. Она будет сиять чистотой, а вся чернота смоется струйкой.
Источник: Telegram-канал «Хозяйские хитрости»