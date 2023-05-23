Весь нагар со старой сковороды стек черной струйкой: просто посыпали солью, содой и вылили уксус

Даже самый жесткий черный нагар со сковороды, который создавался годами, легко уйдет при помощи простого народного рецепта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Посыпьте на нагар соль, потом соду, вылейте немного жидкости для мытья посуды, протрите всю поверхность этим составом при помощи губки.