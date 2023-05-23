Капуста вымахает крупнее арбуза! Весь секрет в одной подкормке – рецепт тут

От капусты на огороде отказывается редкий садовод. Этот овощ в нашей стране уважают и стараются всегда вырастить побольше да покрупнее. Секрет не только в правильном возделывании, но и подкормке. Раскрыт рецепт раствора, который повлияет на урожайность и размеры культуры, а поливать им можно за лето до 4 раз.

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Рецепт на дрожжах, ведь в них много питательных веществ, помогающих растениям на корню: азот, фосфор, калий, магний, железо, другие микроэлементы. Дрожжи способствуют фотосинтезу, так как выделяют углекислый газ.

Готовится дрожжевая подкормка просто: понадобится пакетик дрожжей (10 гр) и 50 гр сахара. Смешайте их в теплой воде (не более 30 градусов Цельсия), как следует растворите, оставьте бродить на 2-3 часа. Когда раствор приготовится, разведите его 1:5 водой и поливайте под кустик или опрыскайте листья. Таких подкормок за сезон может несколько.

По материалам сайта «Белновости»