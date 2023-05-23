Достаточно одной таблетки — и жир отвалится: отмыть решетки для гриля в два счета поможет эта хитрость

Сезон мяса на огне открыт, и для многих хозяек это то еще горячее время: приходится прилагать вдвое больше сил для мытья гриль-решетки и шампуров. Ведь жира и копоти просто не избежать, а значит, и способы для очистки должны быть более хитрые и эффективные. Обычными средствами для посуды их не осилить, нужно ухищряться на методы, при помощи которых решетки быстро вернутся в первозданный вид и будут как новые.

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Итак, важно приступить к мытью решетки для гриля сразу как она остынет. И замачивают ее в растворе, который готовится на раз: 4 ст. ложки соды, 1 таблетка для посудомоечных машин, горячая вода. Получившееся средство наливают в пакет, кладут в него решетку для гриля и завязывают ручки на узел так, чтобы жидкость не вылилась, а конструкция оказалась полностью в растворе. Оставить ее лучше на ночь, а наутро можно просто сполоснуть решетку – на ней не будет ни следа жира и копоти!

По материалам сайта «Белновости»