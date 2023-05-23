Лунный календарь садовода на июнь: с 5 по 12 числа посадки запрещены – подробности тут

Опытные садоводы давно ориентируются не только на погоду при работе на участке. Посевы и урожай сильно зависят еще и от лунного цикла, поэтому в помощь дачникам рассказываем, как дела у ночного светила в июне и на что оно влияет.

Так, первые числа лета Луна еще растущая. До Полнолуния 4 июня рекомендованы посевы зелени для выращивания в теплице или в домашних условиях, можно эффективно бороться с вредителями.

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А вот с 5 по 12 июня Луна уже убывающая – посевы и посадки уже запрещены. Можно готовить почву под посев, бороться с вредителями, пропалывать грядки и мульчировать их. Время также благоприятно для сбора урожая.

13, 14 и 15 июня Луна продолжает убывать, но уже в Тельце. Эти дни подойдут для посадки любых корнеплодов, клубней и луковичных. Можно стричь кустарники и деревья, создавать запасы на зиму.

16 и 17 мая Луна переходит убывать к Близнецам. Садить и пересаживать что-либо не рекомендуется. Можно лишь заняться обрезкой лишних побегов, косить и пропалывать, культивировать и мульчировать. Время также подходит для сбора лекарственных трав, корнеплодов, фруктов и ягод.

Новолуние наступает 18 июня в Раке, и в этот день можно как следует отдохнуть - посевы и пересадки не рекомендуются.

На растущую Луну 19 июня можно садить и пересаживать зелень и овощи – хорошо будут расти низкие растения, хуже — высокие, так что такие сорта помидоров лучше пока не высаживать в грунт.

20, 21 и 22 июня Луна растет во Льве, для посевов и пересадок садово-огородных культур дни неблагоприятные, а вот деревья и кустарники сажать можно. Удачное время для работы с землей: подготовка грядок и газонов к посадке, мульчирование. Успех будет достигнут в борьбе с вредителями, можно обрезать деревья.

23 и 24 июня растущая Луна переходит к Деве, и сажать либо пересаживать овощи, фруктовые деревья, производить посадки на семена нельзя. Уделите время пустоцветам, не дающим плоды, а вот покос в эти дни замедлит рост трав.

25, 26 и 27 июня растущая Луна переходит в созвездие Весов. Дни подходят для посадки цветов и сбора семян на хранение. Можно высаживать косточковые фруктовые деревья. Полив и покос будут успешны. Также в эти три дня хорошо отреагируют цветы на срез, оформление ландшафтного дизайна и уход.

28 июня Луна растет в Скорпионе, можно сажать зелень и овощи, но только не размножать растения корнями, собирать травы и сажать деревья. Также время благоприятно для подрезки деревьев и ягодных кустов, можно прививать, удобрять и поливать, борьба с вредителями будет успешной.

По материалам сайта Izvmor