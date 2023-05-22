Как вернуть тараканов соседям: вредители поймут, что им не рады, и быстро убегут восвояси

Если вы обнаружили таракана на свой кухне, то не ждите, пока проблема исчезнет сама. Этого не случится. Поэтому, чтобы ситуация не усугубилась, начинайте действовать сразу же. Пока насекомых немного, у вас есть все шансы вернуть их туда, откуда они к вам прибежали.

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Прогнать малочисленных перебежчиков и отпугнуть будущих переселенцев можно с помощью эфирного масла мяты, мелиссы, лимона, кедра или эвкалипта. Для этого необходимо растворить 30 капель средства в 2-х литрах воды и протереть получившимся составом: плинтусы, шкафы, вентиляционные выходы, а также дверные проемы. После нескольких обработок насекомые поймут, что им здесь нечего ловить.

Когда вредители покинут помещение, вам останется только закрыть за ними «дверь». То есть осмотреть квартиру и заделать все обнаруженные щели, поставить на окна москитные сетки и натянуть на вентиляционные выходы мелкий тюль или органзу.

Источник: metallprofil.ru