Можно ли срезать перо у репчатого лука без вреда для урожая — жаль, что раньше не знали

Об этом знают далеко не все, но для того чтобы вырастить крупные луковицы, ни в коем случае нельзя обрывать надземную часть растения. Если вам нужна свежая зелень, то посадите для этих целей отдельную грядку.

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Дело в том, что каждое зеленое перышко неразрывно связано с определенным слоем овоща. Поэтому чем больше зелени вы срезали, тем хуже будет урожай репчатого лука. А если вы оборвали перья полностью, то подземная часть овоща вообще не вырастет.

Источник: belnovosti.by