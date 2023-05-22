Как с помощью воды и лука отмыть все окна в доме: стекла будут идеально прозрачными — глазам не поверите!

Чтобы окна в доме заблестели, вовсе необязательно тратиться на дорогую бытовую химию. Ведь есть более бюджетные и экологичные, но ничуть не менее эффективные средства. И их можно приготовить своими руками.

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Например, экономные хозяйки для этих целей уже давным-давно используют настой лука. Для его приготовления нужно залить нарезанный овощ кипятком. Подождать около 3-х часов, пропустить средство через сито и использовать состав по назначению.

Вы не поверите своим глазам. Стекла будут идеально прозрачными. Даже в уголках рамы не останется никаких намеков на разводы.

Источник: belnovosti.by