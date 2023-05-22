В WhatsApp скоро можно будет редактировать свои сообщения — ура, дождались!

На днях стало известно о том, что скоро в WhatsApp будет доступна долгожданная функция редактирования сообщений. Эта информация появилась в официальном блоге мессенджера.

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Пользователи смогут вносить изменения только в те тексты, с момента отправки которых прошло не более 15 минут. Для этого нужно будет нажать и удерживать сообщение. После этих действий появится нужная функция, и вы сможете дополнить или исправить свое послание.

Источник: blog.whatsapp.com