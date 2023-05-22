Неделя будет невероятно успешной: Василиса Володина рассказала, кого ждет успех с 22 по 28 мая

Известный астролог Василиса Володина разместила в своем Telegram-канале прогноз на ближайшую неделю.

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По словам специалиста, этот период будет очень благоприятным для разного рода предпринимателей и целеустремленных людей. Их усилия будут наконец-то замечены и вознаграждены Вселенной.

Настойчивые действия непременно приведут к успеху. Сейчас самое время заводить знакомства, выстраивать связи и заключать договоры. Однако, вступая в новые союзы, необходимо убедиться в том, что вы имеете дело с единомышленниками.

Астролог рекомендует не браться за несколько дел сразу. Если задач много, то нужно выбрать главную и сосредоточить все усилия на ней одной.

Источник: Telegram-канал Василисы Володиной