Как часто поливать капусту, чтобы кочаны выросли крупными и не потрескались — есть правила

Наверное, все огородники в курсе, что для крупных кочанов капусты необходим регулярный полив. Но, как и во всех остальных делах, здесь тоже важно соблюсти баланс. Если вы будете лить воду бессистемно, то навредите развитию культуры. Кочаны могут остановится в росте или, наоборот, начнут быстро раздуваться и лопнут.

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Чтобы избежать подобных неприятностей, нужно следовать четкому графику полива. И вносить в него корректировки, если того требуют погодные условия.

Например, в жаркую погоду капусту нужно поливать раз в пару дней. На каждый куст необходимо потратить около 5 литров воды. Если же выдались пасмурные дни, полив нужно сократить до 1 раза в неделю. А после затяжного ливня можно вообще отложить это мероприятие. И помните, если вы по какой-то причине долгое время не поливали грядки, то не стоит выливать сразу много воды. Восполняйте влагу мелкими порциями, иначе кочаны резко пойдут в рост и неизбежно треснут.

Источник: tut-news.ru