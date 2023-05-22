Простые правила, о которых забывают: стираем постельное белье по этой формуле — так делают в дорогих отелях

Стирка постельного белья требует определенных знаний. Если вы хотите, чтобы белое оставалось белым, а постель была мягкой и приятной, как в дорогом отеле, эти лайфхаки для вас.
Белье перед стиркой нужно сортировать. Белое стирать с белым, цветное — с цветным. Не нужно допускать передозировки порошка или другого средства для стирки. Это ведет к плохому выполаскиванию, потере цвета и другим проблемам с постельным бельем.
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Важно перед отправкой белья в машинку-автомат обработать специальными средствами пятна, если такие имеются.
Следите за загрузкой барабана. Он не должен быть набитым до отказа — так белье плохо выстирается. К тому же перегруженная стиральная машинка потребляет больше энергии и быстрее изнашивается.
По материалам belnovosti.by