Простые правила, о которых забывают: стираем постельное белье по этой формуле — так делают в дорогих отелях

Стиральная машинка-автомат. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто любит добиваться совершенства во всем.

Стирка постельного белья требует определенных знаний. Если вы хотите, чтобы белое оставалось белым, а постель была мягкой и приятной, как в дорогом отеле, эти лайфхаки для вас.

Белье перед стиркой нужно сортировать. Белое стирать с белым, цветное — с цветным. Не нужно допускать передозировки порошка или другого средства для стирки. Это ведет к плохому выполаскиванию, потере цвета и другим проблемам с постельным бельем.

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Важно перед отправкой белья в машинку-автомат обработать специальными средствами пятна, если такие имеются.

Следите за загрузкой барабана. Он не должен быть набитым до отказа — так белье плохо выстирается. К тому же перегруженная стиральная машинка потребляет больше энергии и быстрее изнашивается.

По материалам belnovosti.by

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