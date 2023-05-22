Как постирать пуховое одеяло в машинке, чтобы оно не превратилось в бесполезную тряпку

Далеко не каждая хозяйка рискнет постирать громоздкие пуховые одеяла в автоматической стиральной машине. Ручная стирка тоже весьма затруднительна. Поэтому до недавнего времени был только один вариант: отнести постельные принадлежности в химчистку.

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Но не так давно опытная хозяйка из США показала всему миру, как можно сэкономить семейный бюджет. Кэри пошла на смелый эксперимент: она засунула одеяло в барабан стиральной машины и запустила деликатный режим стирки. И поскольку результат испытания ее полностью устроил, женщина тут же поделилась секретом в своем блоге.

По словам Кэри, фокус состоит в том, чтобы правильно свернуть постельные принадлежности. Она рекомендует сложить одеяло пополам, а затем еще раз согнуть его посередине. В конечном счете должен получиться квадрат. Американка отметила, что такой способ укладки поможет не только удалить все загрязнения, но и качественно прополоскать изделие от остатков моющих средств.

Источник: the-sun.com