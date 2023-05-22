Пугающие цифры: аналитики озвучили, сколько будет стоить рубль в конце мая — волосы дыбом от этих прогнозов

Рубль в последние несколько дней на биржевых торгах ведет себя довольно стабильно — без плохих и хороших сюрпризов.
Национальная валюта немного укрепляется. Аналитики связывают это с приближением налогового периода.
Аналитики считают, что ориентирами станут такие данные: 78,5–80,5 рубля за доллар, 85–87 рублей за евро и 11,15–11,5 рубля за юань соответственно. У некоторых от этих цифр волосы на голове встают дыбом.
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Аналитики в сфере финансов между тем продолжают предсказывать рост курса доллара в ближайшее время.
«В краткосрочной перспективе курс доллара будет находиться в диапазоне 78–82 рубля», — полагает Дмитрий Постоленко из УК «Первая».
По материалам 1prime.ru