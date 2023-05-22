Доллар издаст последний писк, дни «американца» сочтены: падает на наших глазах — что творится на бирже

В этот понедельник, 22 мая, доллар заметно дешевел в преддверии выхода протокола Федеральной резервной системы США.

Курс евро к доллару растет до 1,0829 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0808 доллара, курс доллара к иене снижается до 137,89 иены со 137,99 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,13%, до 103,06 пункта.

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