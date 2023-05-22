Тля и муравьи сбежали с огорода, как только выросли эти растения: создаем эффективную биозащиту

Яркие бархатцы рекомендуют посадить агрономы в каждом огороде. Это настоящие цветущие «инсектициды».
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Разместите их отдельными группами по всему участку, создав яркий, солнечный эффект цветовых пятен, которые принесут большую практическую пользу.
Можно обрамить этими цветами капусту, поскольку они отпугивают бабочку-белянку. Также культура спасает от луковой мухи, муравьев, земляничного долгоносика, проволочника и даже медведки.
В бороздах картофеля бархатцы защитят от колорадского жука. Также эти цветы спасут дыни и арбузы от вредителей, включая бахчевую тлю и клопов, привлекут полезных насекомых.
Источник: Telegram-канал «Сад и огород»