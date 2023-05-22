Подкормите этим средством лук в начале июня, чтобы овощ вырос размером с апельсин — важно не упустить момент

Для многих дачников лук стоит в рейтинге овощей сразу после картофеля. Поэтому большинство огородников страны начинают хлопотать о нем еще задолго до посадки. Но, как показывает практика, о ценной культуре не стоит забывать и после того, как грядки будут укомплектованы. Ведь для бурного роста луку требуется множество разных веществ.

И хотя многие удобрения можно приготовить из подручных средств. В ситуации с луком проще будет воспользоваться стандартной подкормкой из магазина. Так как это будет менее затратно по времени.

Чтобы простимулировать рост овоща в начале июня, вам потребуется растворить 30 граммов «Комплексного минерального удобрения для лука и чеснока» в 12 литрах воды. И получившимся средством полить почву на луковой грядке.

А чтобы луковицы выросли еще крупнее, подкормите растение второй раз в середине месяца. Для этого пропитайте землю раствором из 12 литров воды, 10 граммов сернистого калия и 20 граммов суперфосфата.

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Источник: belnovosti.by