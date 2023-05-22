Опытный агроном подсказал: рыхлим землю, и клубника дает плохой урожай – что делать

Многие садоводы годами неправильно ухаживают за клубникой, обижаясь, что ягодка не дает хорошего урожая. Поменяв сорт, огородники все равно недовольны.

Агрономы утверждают – без мульчирования клубники, вы вряд ли можете дождаться от нее отличного результата.

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Мульча служит защитной подушкой от слизней и улиток. Кроме того, с мульчей солнечные лучи не высушивают землю, частота поливов уменьшается, рыхлить часто почву тоже не имеет смысла. Да и загружать ягоду большим количеством удобрений тоже не нужно.

Для мульчирования используйте сено или солому. Покрывайте участок вокруг кустиков десятисантиметровым слоем. Этого количества совершенно достаточно, чтобы уберечь растение от негативных природных воздействий.

Источник: дзен-канал «Цветочные технологи».