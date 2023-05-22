Все делают неправильно: как на самом деле нужно надевать резиновые перчатки – подворот обязателен!

Перчатки. Фото: соцсети

Только так вы сможете работать без промокших рук.

Многие годами используют хозяйственные резиновые перчатки неправильно удивляясь, что они в любом случае не до конца защищают в руки.

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А все из-за того, что вода рано или поздно при активных движениях затекает за их край и мочит руки. Чтобы этого не произошло, перчатки нужно с краю немного подворачивать.

Как правильно надевать перчатки. Фото: соцсети

При таком использовании, ваши руки останутся сухими – жидкость будет натекать в подвернутую часть, делая вашу кожу защищенной. А это крайне важно при работе с химическими растворами.

Источник: официальный YouTube канал «Лайфхаки от Нечетова»

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