Все делают неправильно: как на самом деле нужно надевать резиновые перчатки – подворот обязателен!

Многие годами используют хозяйственные резиновые перчатки неправильно удивляясь, что они в любом случае не до конца защищают в руки.

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А все из-за того, что вода рано или поздно при активных движениях затекает за их край и мочит руки. Чтобы этого не произошло, перчатки нужно с краю немного подворачивать.