Хитрость старой прачки: как за копейки отбелить даже старые пожелтевшие простыни — глаза не верят

В наше время стоит вспомнить старый дедовский метод отбеливания вещей при помощи перекиси водорода.

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Средство стоит сущие копейки, продается в любой аптеке и даже в супермаркетах. Его можно брать даже в поездки, куда «Белизну» явно не потащишь. К тому же перекись экологична и проста в применении. Но самое важное ее качество — она отлично отбеливает.

В таз с водой налейте полстакана перекиси водорода, положите в состав пожелтевшие простыни и наволочки, оставьте на 20 минут. Прополоскайте. Белье будет чистейшее!

Источник: Telegram-канал «Мудрая хозяйка».