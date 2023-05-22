Как нужно поливать огурцы, чтобы получить достойный урожай, — простой, но важный совет

Иногда можно сделать все правильно, но ошибиться в одной, казалось бы, незначительной детали. И такие промахи приводят к непоправимым последствиям.

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Например, некоторые дачники выращивают рассаду, усердно подготавливают грядки и не жалеют удобрений для огурцов. Но на выходе не получают от растения абсолютно никакой «благодарности». И чаще всего это происходит из-за полива. А вернее, из-за неправильной температуры воды.

Многие огородники набирают в лейку воду из шланга, поэтому сначала она может быть обжигающе горячей, а потом просто ледяной. И тот, и другой вариант для огурцов совершенно неприемлем. Так как эта нежная культура не терпит температуры ниже 16 и выше 25 °C.

Конечно, не стоит подогревать воду специально. Достаточно просто набрать большую емкость с утра, чтобы к вечеру жидкость дошла до нужной кондиции. Поливайте ваши грядки отстоявшейся теплой водой, и растение порадует вас качественным урожаем.

Источник: tut-news.ru