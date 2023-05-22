Угостите кустовые розы этим напитком — тут же пойдут в рост: бутоны тугие и пышные

Кусты с розами на даче нужно стимулировать каждый год — так они будет цвести дольше. Бутоны после этой подкормки станут тугими и пышными: вся дача превратится в сад Эдема. Соседи только позавидуют.

Еще больше полезных советов в Telegram-канале «Звездная пыль».

Подпитывать розы нужно весной, когда розовый куст еще дремлет после зимних морозов. Для этого идеально подойдет спиртовой раствор. Берем стакан пшеничной водки и разводим его в пяти литрах отстоявшейся воды. Далее этим средством обильно поливаем кустики.

На один взрослый корень потребуется около трех литров подкормки. Дачники утверждают, что уже в скором времени куст выпустит новые побеги.

По материалам oka.fm