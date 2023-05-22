Колорадский жук исчезнет — сложит лапки, не оставив потомства: опрыскиваем каждые 14 дней

Опытные дачники поделились советом, как надолго избавиться от колорадского жука с огорода — вредитель сложит лапки, не оставив потомства на картофельных листьях. Он больше не сможет паразитировать в огороде, поедая картофель. Вредителя надо угостить специальным отваром.

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Берем чистотел и воду. Это растение можно использовать в свежем или сушеном виде. Для начала кладем стебли чистотела в ведро, трамбуем их и заливаем водой. Ставим емкость на огонь. Далее кипятим 15-20 минут. Остужаем и цедим через марлю.

Затем разводим пол-литра отвара в 11 литрах воды и распыляем средство на кусты картофеля. Такая обработка решит проблемы с колорадским жуком на две недели. Далее эту процедуру нужно повторить. При использовании средства, нужно надеть перчатки и облачиться в защитную одежду. Следует быть предельно аккуратными.

По материалам ogorod.ru