С 1 июня все изменится: россиянам дали новые разъяснения о выплатах на детей — что будет с деньгами

Россиянам, получающим детские пособия, напомнили, что с 1 июня изменится график выплат. Если раньше деньги поступали в разные даты, в зависимости от региона, то теперь за каждой выплатой закреплен конкретный день.

«Выплаты из средств материнского капитала теперь будут перечислены 5 июня, а также единое детское пособие — 3 июня, пособие по уходу за ребенком до полутора лет — 8 июня», — напомнила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.