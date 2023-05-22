С 1 июня все изменится: россиянам дали новые разъяснения о выплатах на детей — что будет с деньгами

Российские рубли и монета. Фото: Global Look Press

Социальный фонд переведет пособия на банковскую карту за предыдущий месяц в единые дни по всей России.

Россиянам, получающим детские пособия, напомнили, что с 1 июня изменится график выплат. Если раньше деньги поступали в разные даты, в зависимости от региона, то теперь за каждой выплатой закреплен конкретный день.

«Выплаты из средств материнского капитала теперь будут перечислены 5 июня, а также единое детское пособие — 3 июня, пособие по уходу за ребенком до полутора лет — 8 июня», — напомнила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. 

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Это касается тех, кто получает выплаты на банковские карты. Если же пособия доставляются Почтой России, то дата зависит от графика работы каждого отделения Почты России в регионе доставки.

По материалам 1prime.ru

Читайте также