Как быстро очистить кухонные полотенца до состояния новых: трюк с полиэтиленовым мешочком

Если вы не любите старые дедовские методы стирки с замачиванием и утомительным шорканием, вам наверняка понравится этот метод приведения в порядок кухонных полотенец.

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Возьмите обычное хозяйственное мыло, хорошенько намыльте влажные полотенца, положите в полиэтиленовый пакетик. А потом смело бросайте их в микроволновку на 5-10 минут. Не забудьте, что в этой печи не должно быть никакого вакуума, сильно затягивать мешочек не нужно, иначе лопнет.

После чего прополоскайте полотенца в горячей воде. Пятен на полотенцах не будет!

Способ имеет эффект легкого отбеливания, и лучше его использовать для светлых вещей.

Источник: дзен-канал «Кухмастер»