Немедленно прекратите поливать этим грядки! Лишитесь урожая навсегда — опасно для растений

Но марганец также может стать причиной и полного отсутствия урожая. Если слишком увлечься. часто поливать почву марганцем или же превысить его концентрацию в растворе, то можно остаться без посадок.

Повышенная концентрация марганца может спровоцировать появление ожогов и гибель растений.

По материалам belnovosti.by