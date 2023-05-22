Немедленно прекратите поливать этим грядки! Лишитесь урожая навсегда — опасно для растений

Раствор марганцовки — одно из любимых у дачников средств, которое борется с вредителями. Марганец отлично обеззараживает почву, не давая шансов грибкам и избавляя растения от болезней.
Марганец незаменим для успешной приживаемости рассады. Растения полезно подкармливать слабым раствором марганцовокислого калия: 1 ч. ложка на ведро воды.
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Но марганец также может стать причиной и полного отсутствия урожая. Если слишком увлечься. часто поливать почву марганцем или же превысить его концентрацию в растворе, то можно остаться без посадок.
Повышенная концентрация марганца может спровоцировать появление ожогов и гибель растений.
По материалам belnovosti.by