Немедленно прекратите поливать этим грядки! Лишитесь урожая навсегда — опасно для растений

Девочка поливает грядки на даче. Фото: Global Look Press

Дачникам напомнили, чем нельзя обрабатывать растения.

Раствор марганцовки — одно из любимых у дачников средств, которое борется с вредителями. Марганец отлично обеззараживает почву, не давая шансов грибкам и избавляя растения от болезней.

Марганец незаменим для успешной приживаемости рассады. Растения полезно подкармливать слабым раствором марганцовокислого калия: 1 ч. ложка на ведро воды.

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Но марганец также может стать причиной и полного отсутствия урожая. Если слишком увлечься. часто поливать почву марганцем или же превысить его концентрацию в растворе, то можно остаться без посадок. 

Повышенная концентрация марганца может спровоцировать появление ожогов и гибель растений.

По материалам belnovosti.by

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