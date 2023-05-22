Будет рассыпчатым и поразительно белым: что добавить в кастрюлю при варке риса — маленькая хитрость

Рис — один из самых популярных гарниров. Готовят его довольно часто, поскольку рис идеально сочетается с блюдами из мяса, курицы и даже рыбы.
Но не все знают, как приготовить рис так, чтобы он был и рассыпчатым, и кипенно-белым.
Добиться этого просто. Нужно всего лишь добавить при варке риса в кастрюлю один ингредиент. Речь о соке лимона.
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Лимон — природный осветлитель. Рис, сваренный с добавлением в кастрюлю нескольких капель лимона, будет белее белого.
Вместо лимона можно использовать лимонную кислоту, которую предварительно нужно развести в небольшом количестве воды.
По материалам belnovosti.by