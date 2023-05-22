Как постирать вещи по-французски: трюк восхищает — три копеечных средства делают белье волшебным

Француженки с успехом применяют для стирки своих вещей один незатейливый способ, который делает их вещи белоснежными, независимо от времени их эксплуатации.
Рецепт невероятно прост и напоминает старые бабушкины способы, которые были популярны в период СССР.
На 5 литров воды возьмите столовую ложку подсолнечного масла, столовую ложку любого отбеливателя, 0,5 стакана стирального порошка. Поставьте в металлическом тазу или ведре воду на плиту, доведите до кипения и введите все остальные ингредиенты.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Далее огонь выключите, погрузите в раствор предварительно замоченное в холодной воде белье, накройте крышкой, держите до полного остывания состава.
Потом простирайте белье в стиральной машине и наслаждайтесь его чистотой!
Источник: дзен-канал «Кухмастер»