Как постирать вещи по-французски: трюк восхищает — три копеечных средства делают белье волшебным

Француженки с успехом применяют для стирки своих вещей один незатейливый способ, который делает их вещи белоснежными, независимо от времени их эксплуатации.

Рецепт невероятно прост и напоминает старые бабушкины способы, которые были популярны в период СССР.

На 5 литров воды возьмите столовую ложку подсолнечного масла, столовую ложку любого отбеливателя, 0,5 стакана стирального порошка. Поставьте в металлическом тазу или ведре воду на плиту, доведите до кипения и введите все остальные ингредиенты.

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Далее огонь выключите, погрузите в раствор предварительно замоченное в холодной воде белье, накройте крышкой, держите до полного остывания состава.

Потом простирайте белье в стиральной машине и наслаждайтесь его чистотой!

Источник: дзен-канал «Кухмастер»