Почему доллар скоро подорожает на треть: обвал золоторезервов и финансовый крах — в какой стране

Обвал золотовалютных резервов ЦБ Турции грозит курсовым шоком для доллара, считают финансовые эксперты.

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В настоящее время резкое снижения уровня золотовалютных резервов центрального банка Турции вызывает серьезные опасения. Аналитики уверены, что курсовый шок в стране фактически неизбежен.

Если прекратят валютные интервенции, доллар может начать торговаться по отношению к лире в интервале 25-30. Пока его курс не выше 20 лир, пишет газета Dünya.