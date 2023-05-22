Роскачество назвало лучшее средство от комаров — насекомые будут «обходить» за километр

Эксперты Роскачества назвали лучшее средство от комаров, которое можно найти в магазинах и супермаркетах по приемлемой цене. В ходе исследования проверку прошли средства 20 торговых марок. По итогам эксперимента было названо одно средство, которое отвечает заявленным показателям качества и является безопасным для использования.

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Согласно исследованию Роскачества, лучшим было признана продукция торговой марки «Дэта». Спрей от комаров совершенно не токсичен для человека, зато отлично отпугивает насекомых при нанесении на кожу. Эффект сохраняется до 4 суток. Если нанести спрей на одежду, то он не оставит липких пятен.

По материалам «А теперь внимание!»