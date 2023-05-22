Всегда кладет лавровый лист в унитаз: опытная горничная подсказала — в туалете чисто и аромат

Оказывается, опытные горничные владеют знаниями, о которых обычные хозяйки даже не догадываются.

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Например, при помощи лаврового листа можно ароматизировать ванную комнату и очищать унитаз.

Возьмите шесть лаврушек, заварите одним литром кипятка. Остудите до теплого состояния и налейте отвар в унитаз.

Листьями, которые остались от отвара, протрите поверхность унитаза. Удивительно, но чистят они ничуть не хуже, чем специализированные средства.

Источник: дзен-канал «Хозяюшка»