Узнали проверенное средство от тли: с ним не захотите ничего другого — трюк с мылом, полное уничтожение

Многие садоводы неправильно борются с тлей, воздействуя только на самого вредителя. На самом деле крайне важно уничтожать и их «хозяев» - муравьев, которые разводят этих насекомых.

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Кроме того, уничтожая тлю химией, огородники вредят и самим растениям. Про экологичность данных препаратов, думается, говорить даже не стоит.

Между тем, существует старое проверенное средство, которое многие садоводы успешно применяют годами.

На 10 литров воды надо взять около 100 граммов тертого хозяйственного мыла, 2-3 столовые ложки нашатырного спирта. Перемешайте, раствор готов.

Тут же обработайте составом места, где поселилась тля. Нашатырный спирт действует угнетающе на этого вредителя. А мыло забивает тле трахеи, в результате насекомое перестает дышать и погибает.

Муравьи тоже не любят запах нашатырного спирта. А погибшая тля муравьям не интересна. Муравьи сбегут с вашего огорода.

Источник: дзен-канал «Сад, огород, наука и лень»