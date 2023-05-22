Как собрать со стола хлебные отходы и вырастить роскошную гортензию: такие шапки цветов не видели многие

Гортензия в вашем саду вырастет невероятно роскошной, с огромными и пышными цветками, если давать ей кислую подкормку.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Дело в том, что это растение плохо растет в щелочном грунте, а вот в кислом чувствует себя превосходно, не болеет, быстро идет в рост и великолепно цветет долгий период времени. Люди, которые наблюдали за развитием гортензии в подкисленной среде, нередко удивлялись результату.

Проще всего сделать кислую подкормку из хлебных корочек, которые в любом случае остаются на столах. Соберите их, размочите в теплой воде и оставьте, пока раствор не забродит. Потом периодически поливайте этим составом свою гортензию.

Источник: Telegram-канал «Сад и огород».