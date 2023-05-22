Бросьте это удобрение в лунки рядом с помидорами — такого урожая еще не видывали: томаты размером с кулак

Дачники поделились советом, как получить богатый урожай помидоров. Оказывается, рядом с томатами на одной грядке нужно сажать бобовые культуры к примеру, фасоль или горох. Они благоприятно влияют на рост томатов в почве.

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Кроме того, не стоит забывать и о полезных свойствах удобрения. Почву для помидоров можно подкормить самостоятельно. Так, урожай будет двойным. Берем 2 ведра компоста, 3 столовых ложки сернокислого калия, такое же количество суперфосфата и 2 ложки аммиачной селитры. Тщательно перемешивает все ингредиенты и добавляем в лунки — в грунт, где посажены помидоры. Этого удобрения хватит на 2 квадратных метра огорода.

По материалам ogorod.ru