Доллар упал, но не стоит обольщаться: что происходит в реальности — он только выше

Американские доллары стабильно понижаются на торгах последние два дня работы Московской биржи.

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Вначале валюта США дошла до уровня в 80 рублей. А 22 мая утром стала продаваться и вовсе за 79,93 рубля.

Однако не стоит особо обольщаться, такое падение – лишь капля в море. Если рассмотреть курс доллара за прошедшую неделю, валюта больше прибавляла, чем теряла. Доллар за неделю вырос аж на 2,08 рубля, евро, стоит отметить, тоже хорошо поднялся в курсе — на 1,66 рубля.

Источник: 1prime.ru