В какие дни нужно сажать огурцы — вторая половина мая: кто сделал раньше, поспешил

Дачники знают, в какие дни мая лучше всего сажать огурцы в грунт. От этого зависит многое: будет ли урожай богатым, как скоро созреют овощи, будут ли они горчить. Многие считают, что сажать огурцы на огороде чем раньше, тем лучше. Однако это совсем не так. Те, кто поторопился — получат вялый урожай.

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Если следовать лунному календарю на май 2023 года, самым благоприятным временем для посадки огурцов считается 22, 23, 24, 30 и 31-е числа.

Допустимым — 13, 14, 15 и 17 мая. А к крайне нежелательному времени относится 18, 19 и 20-е число последнего месяца весны. Иными словами, чем позже, тем лучше!

По материалам oka.fm