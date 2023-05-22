В какие дни мая нужно сажать капусту в грунт — тут же пойдет в рост: не опоздайте

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Дачники назвали идеальные дни для посадки капусты в мае. Это первая половина месяца — 5, 9, 10, 11, 14 числа. Если кто-то опоздал, то расстраиваться не нужно. Еще можно успеть! Капусту также можно сажать 23, 24 и 25 мая. Она тут же пойдет в рост. Урожай будет богатым на зависть соседям. Еще важное уточнение — особое внимание нужно уделять поливу. И в жаркие дни орошать огород с утра или поздним вечером после того, как спадет пекло.

По материалам orton.ru