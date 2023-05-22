На уровне чуда: просто погрузили кастрюлю в уксусную воду — десятилетний нагар сам отслоился

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Однако эти десятилетние сложные наслоения можно убрать при помощи самого дешевого столового уксуса.

Возьмите большую кастрюлю (6 литров), погрузите на дно лист алюминиевой фольги, налейте 250 миллилитров уксуса, насыпьте 3 столовые ложки соды, положите проблемную сковороду либо кастрюлю и поставьте на огонь.

Через 20-30 минут минут кастрюлю можно доставать (время варьируется от степени загрязнения). Вы будете поражены, но вся чернота на поверхности посуды станет мягкой, начнет сама отслаиваться. Просто возьмите металлическую губку и счистите ее.

Источник: Telegram-канал «Лови лайфхак»