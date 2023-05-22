Помидоры растут душистые и мясистые — опрыскиваем огород в жару: результат на все 100%

В деревнях знают, как получить богатый урожай помидоров, чтобы и свежими овощами полакомиться, и на зиму банки закрутить с томатами. Есть действенное удобрение — питательное на все сто. Не знали — попробуйте! Помидоры будут душистые и мясистые.

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Для того, чтобы сделать копеечное удобрение, понадобится 500 граммов биогумуса и 5 литров воды. Все ингредиенты нужно смешать и оставить настаиваться в течение 8 часов.

Далее этой подкормкой нужно щедро опрыскать листья помидоров. Это удобрение можно использовать все лето, и особенно в жару. Урожай будет богатый, на зависть соседям.

По материалам tut-news.ru