Дайте клубнике удобрение из крапивы — ягоды собирали тазами: действуем по инструкции

Опытные дачники знают секрет, как повысить урожайность клубники летом — важно уделить внимание подкормке. Для этого идеально подойдет самая обыкновенная крапива. Естественно, не в чистом виде, а ее настойка. Технология полива имеет свои нюансы. Не знали — попробуйте! Ягод будет столько — хоть тазами собирай и варенье вари.

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Кладем в бочку мелко порубленную спрессованную крапиву (Зелень должна занимать одну треть емкости, - Прим. ред.) и заливаем ее водой. Далее накрываем бочку крышкой и оставляем настаиваться в течение 10 суток.

Следом разбавляем полученную настойку водой в соотношении 1 к 10 и поливаем удобрением клубнику. На один куст потребуется взять 0,5 литра подкормки из крапивы. Ягоды будут сладкими, а урожай — двойной. Соседи позеленеют от зависти.

По материалам lisa.ru