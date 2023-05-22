Когда белье достали из машинки, все обомлели: владелец прачечной залил в отсек уксус — зачем

Если при стирке каждый раз добавлять в отсек с порошком уксус, вы в разы увеличите эффект порошка.

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С одной стороны, вы заметите, что ваше белое белье станет намного свежее, словно вы использовали отбеливатель или пятновыводитель.

А с другой стороны, цветное белье станет только ярче. Кроме того, уксус устраняет посторонние запахи не только у вещей, но и из стиральной машинки.