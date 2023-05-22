Когда белье достали из машинки, все обомлели: владелец прачечной залил в отсек уксус — зачем

Белье. Фото: соцсети

Простой лайфхак поможет хозяйкам сэкономить средства.

Если при стирке каждый раз добавлять в отсек с порошком уксус, вы в разы увеличите эффект порошка.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

С одной стороны, вы заметите, что ваше белое белье станет намного свежее, словно вы использовали отбеливатель или пятновыводитель.

А с другой стороны, цветное белье станет только ярче. Кроме того, уксус устраняет посторонние запахи не только у вещей, но и из стиральной машинки.

Уксус также работает как кондиционер и дезинфектор. Даже при низких температурах с уксусом погибают бактерии в процессе стирки. А белье становится мягче и приятнее на ощупь.

Источник: дзен-канал «Пишет Надя Поднебесная»

Читайте также