Сорняки приносят пользу: сделайте эту подкормку и полейте ей огурцы - будут как на подбор, соседи обзавидуются

Когда огурчики начали расти, им срочно требуется помощь. Речь идет о подкормке, которую дают умудренные опытом садоводы. Если все сделать правильно, то урожай будет изобильнее предыдущего, а сами плоды – ароматные и негорькие, сочные и вкусные.

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Идеально дать первую подкормку в мае-июне, когда огурцы набирают силу. Приготовить ее можно из сорняка, настой которого обладает питательными свойствами. Это одуванчики, либо крапива. Понадобится десятилитровое ведро, которое наполняем сорняком, заливаем водой, закрываем крышкой и настаиваем на солнечном месте.

Через неделю настой забродит, процеживаем его и на один литр раствора берем одну столовую ложку азофоска. Получившуюся смесь разводим в 10-литровом ведре и начинаем полив. Огурцы оценят!

По материалам сайта Белновости