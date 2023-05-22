Стал известен курс доллара на неделю: на валюту будут оказывать влияние – точные цифры

Доллары. Фото: Global Look Press

Ранее валюта США вызывала беспокойство.

Американский доллар в последнюю неделю на торгах вызывал беспокойство. После стабильного повышения курса к концу недели он вдруг упал в стоимости.

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Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов считает, что в ближайшие дни доллар будет стабилен из-за поддержки извне.

В настоящий момент мы наблюдаем приближение пика налоговых выплат в России (29 мая), что и сказывается на относительно высоком курсе отечественной валюты и понижении интереса к американской.

В ближайшее время курс доллара к рублю останется на уровне 80 рублей.

Источник: 1prime.ru.

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